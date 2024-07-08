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  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?

Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Talip Aktaş - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ - ALB YATIRIM BAŞEKONOMİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
ABDURRAHMAN YILDIRIM - HABERTÜRK YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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