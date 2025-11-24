  1. Ekonomim
  4. Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım

Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım

Özder Şeyda Uyanık, Talip Aktaş ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Konuklar;

Canan Sakarya – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz – ALB Yatırım Başekonomisti / Bursa Uludağ Üniversitesi Akademisyeni
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Burak Arzova – Marmara Üniversitesi
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni

