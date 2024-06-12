Dikkatler Fed’e Çevrildi! ABD’den Sürpriz Gelir Mi?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Barış Esen, Talip Aktaş ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
00:00 BAŞLANGIÇ
12:50 CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
22:29 ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
39:24 MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
53:05 PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
1:20:37 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ