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  4. Enflasyon Zirveyi Gördü Mü? Uzmanlar Değerlendiriyor

Enflasyon Zirveyi Gördü Mü? Uzmanlar Değerlendiriyor

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
SERHAN YENİGÜN - TACİRLER YATIRIM ARALTIRMA MÜDÜRÜ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ.

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