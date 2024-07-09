  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Enflasyonda “Madde Fiyat” Tartışması Alevlendi!

Enflasyonda “Madde Fiyat” Tartışması Alevlendi!

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Talip Aktaş - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

Diğer Videolar
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Bu Hafta Piyasada Yönü Hangi Veriler Belirleyecek?
Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?
Merkez Bankası Erken Faiz İndirimine Gider Mi?
Aylık Enflasyon Beklentilerin Altında! Uzmanlar Rakamları Değerlendiriyor
Aylık Enflasyon Beklentilerin Altında! Uzmanlar Rakamları Değerlendiriyor
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi
Dikkatler Enflasyon Rakamlarına Çevrildi
Bakan Şimşek “Kazanç Vergisi” Dedi, Borsa Sert Geriledi!
Bakan Şimşek “Kazanç Vergisi” Dedi, Borsa Sert Geriledi!
Türkiye Gri Listeden Çıktı! Şimdi Ne Olacak?
Türkiye Gri Listeden Çıktı! Şimdi Ne Olacak?
Türkiye Gri Listeden Çıkacak Mı?
Türkiye Gri Listeden Çıkacak Mı?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?
Dikkatler Merkez Bankası’na Çevrildi, TCMB’nin Faiz Kararı Ne Olacak?