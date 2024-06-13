Fed Sürpriz Yapmadı! Faiz Kararını Piyasa Nasıl Fiyatladı?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Merve Kornik
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Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
15:11 SERHAN YENİGÜN - TACİRLER YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
39:08 HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
49:29 PROF. DR. SİNAN ALÇIN - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
1:12:04 DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ