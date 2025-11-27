Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım
Özder Şeyda Uyanık, Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Volkan Dükkancık - Maraş Yatırım Danışmanlığı Birim Direktörü
Hüseyin Gökçe - Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Binhan Elif Yılmaz - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni