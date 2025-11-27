  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım

Merkez Bankası'nın Yeni İletişimini Piyasa Nasıl Okuyacak? | Ekonomi Masası | 27 Kasım

Özder Şeyda Uyanık, Hakan Güldağ ve Dr. Barış Esen ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Volkan Dükkancık - Maraş Yatırım Danışmanlığı Birim Direktörü
Hüseyin Gökçe - Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü
Binhan Elif Yılmaz - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni

Diğer Videolar
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım
Trump Hindileri Affetti, Maduro Kılıcını Çekti! Ukrayna Planı İşliyor | ALL STREET JOURNAL |26 Kasım
Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım
Borsada Yeni Hikaye Aranıyor! | Ekonomi Masası | 26 Kasım
Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
Çin Lideri Jinping’den Trump’a Sürpriz Telefon; “Japonya’ya Söyle…” | ALL STREET JOURNAL | 25 Kasım
Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım
'Faiz Arsızı Ekonomi', 'Karsız Şirketler': 2026 Türkiye ve Dünya Görünümü | Konjonktürel Sohbetler
'Faiz Arsızı Ekonomi', 'Karsız Şirketler': 2026 Türkiye ve Dünya Görünümü | Konjonktürel Sohbetler