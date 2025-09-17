  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek? | Ekonomi Masası

Piyasa Fed’in Faiz Kararına Odaklandı! Dolar, Altın ve Borsalar Nasıl Etkilenecek? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa, Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
HELİN ÇELİK –BITOYO YÖNETİM DANIŞMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Piyasalar Fed'e Kilitlendi! | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Banu Kıvcı Tokacı
Piyasalar Fed'e Kilitlendi! | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Banu Kıvcı Tokacı
Altından FED Öncesi Çifte Rekor! Mehmet Ali Yıldırımtürk Yorumluyor | Paranın İzinde
Altından FED Öncesi Çifte Rekor! Mehmet Ali Yıldırımtürk Yorumluyor | Paranın İzinde
Ertelenen CHP Davası BIST100’ü Yeniden 11 Bin Puana Kavuşturdu! Şimdi Ne Olacak? | Ekonomi Masası
Ertelenen CHP Davası BIST100’ü Yeniden 11 Bin Puana Kavuşturdu! Şimdi Ne Olacak? | Ekonomi Masası
CHP Davası Ertelendi Borsa Hızlı Yükseldi! | Süheyla Yılmaz & Hande Şekerci
CHP Davası Ertelendi Borsa Hızlı Yükseldi! | Süheyla Yılmaz & Hande Şekerci
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Altın Rekor Kırıyor Borsada Neler Oluyor? Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Gerz
Altın Rekor Kırıyor Borsada Neler Oluyor? Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Gerz
Merkez Bankası Faizi 250 Baz Puan İndirdi! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Merkez Bankası Faizi 250 Baz Puan İndirdi! Borsa Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
Merkez Bankası Faiz Kararı ve Piyasalar! Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Banu Kıvcı Tokalı
Merkez Bankası Faiz Kararı ve Piyasalar! Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Banu Kıvcı Tokalı