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  4. Piyasadaki Dalgalı Seyir Haftanın Geneline Yayılır Mı?

Piyasadaki Dalgalı Seyir Haftanın Geneline Yayılır Mı?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen - Berfin Çapa - Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR:

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK – ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
GÖKHAN USKUAY - ALLBATROSS PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANMAN DİREKTÖRÜ

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