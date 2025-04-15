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  4. Trump’ın Geri Vitesi Altının Hızını Keser mi? | Sinan Alçın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde

Trump’ın Geri Vitesi Altının Hızını Keser mi? | Sinan Alçın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Haber Merkezi
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Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın

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