Trump’ın Geri Vitesi Altının Hızını Keser mi? | Sinan Alçın | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Küresel piyasalarda Trump'ın geri adımları!
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Süheyla Yılmaz'ın sunduğu Paranın İzinde programının bugünkü konuğu Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın