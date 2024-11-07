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  4. Trump’ın Zaferi Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Trump’ın Zaferi Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Talip Aktaş ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
VOLKAN DÜKKANCIK - ALLBATROSS GRUP STRATEJİSTİ
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
TONGUÇ ERBAŞ - AHLATCI YATIRIM GMY
BERNA ÖNSEL - YATIRIM FİNANSMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI UZMANI
ZEYNEP GÜRCANLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI

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