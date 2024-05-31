Yatırım Fonu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Leman Deniz
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Talip Aktaş ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar:
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
EDA KARADAĞ - GEDİK YATIRIM YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜR YARDIMCISI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. SERRA EREN SARIOĞLU - İYİ GELİR KURUCU ORTAĞI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ