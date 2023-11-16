8 katlı bina 'korna sesi' ile yıkıldı
Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da iş makinesiyle zarar verilen ağır hasarlı 8 katlı bina, "korna sesi' ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber Merkezi
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Şubat ayında meydana gelen depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını sürdürüyor.
Girne Mahallesi’nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı. Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.