Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım
Özder Şeyda Uyanık ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Seda Yalçınkaya - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Fatih Özatay – TCMB Eski Başkan Yardımcısı / Ekonomi Gazetesi Yazarı
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni