  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım

Altın, Dolar ve Borsa: Haftanın Beklentileri | Ekonomi Masası | 25 Kasım

Özder Şeyda Uyanık ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Besti Karalar – Ekonomi Gazetesi Parlamento Muhabiri
Seda Yalçınkaya - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Maruf Buzcugil – Ekonomi Gazetesi Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Fatih Özatay – TCMB Eski Başkan Yardımcısı / Ekonomi Gazetesi Yazarı
Merve Bölen – Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni

Diğer Videolar
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Trump, “Komünist” Mamdani’yle | Havayolları Uçuşlarını İptal Ediyor! | ALL STREET JOURNAL | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım
Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası | 24 Kasım
'Faiz Arsızı Ekonomi', 'Karsız Şirketler': 2026 Türkiye ve Dünya Görünümü | Konjonktürel Sohbetler
'Faiz Arsızı Ekonomi', 'Karsız Şirketler': 2026 Türkiye ve Dünya Görünümü | Konjonktürel Sohbetler
Borsada Noel Baba Rallisi Hayal mi Oldu? | 'Altında Düşüş Derinleşebilir!' | Şans Sohbetleri
Borsada Noel Baba Rallisi Hayal mi Oldu? | 'Altında Düşüş Derinleşebilir!' | Şans Sohbetleri
Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 21 Kasım
Borsada 11 Bin Mücadelesi! BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası | 21 Kasım
EPSTEIN LİSTESİ AÇILIYOR! | ABD’den Ukrayna'ya "Teslim Ol" Teklifi | ALL STREET JOURNAL | 20 KASIM
EPSTEIN LİSTESİ AÇILIYOR! | ABD’den Ukrayna'ya "Teslim Ol" Teklifi | ALL STREET JOURNAL | 20 KASIM
Borsa Kritik Eşikte: Ralli Başlayacak mı? | Paranın İzinde | Soner Kuru | 20 Kasım
Borsa Kritik Eşikte: Ralli Başlayacak mı? | Paranın İzinde | Soner Kuru | 20 Kasım