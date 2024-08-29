Amasya'da iki çocuk hortuma yakalandı: O anlar cep telefonuna yansıdı
Amasya'da soğan tarlasında bulunan 2 çocuk aniden çıkan hortuma yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Merkezi
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde soğan tarlasında hızla dönen hortum önüne çıkan her şeyi sürükledi. Mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin de bulunduğu alanda O anda iki kız çocuğu da hortumun arasında kaldı.
Çocukların hızla dönen hortumun arasından güçlükle kurtuldu.
Dehşet dolu o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.