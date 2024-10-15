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Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Senaryoları!

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Haber Merkezi
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Konuklar;

Ahlatçı Yatırım Araştırma Analisti Dinçer Kurt
Nasıl Bir Ekonomi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil
Ekonomi Gazetesi İzmir Temsilcisi Yaşar Kuş
Ekonomi Gazetesi Yazarı Vahap Munyar

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