Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Senaryoları!
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Haber Merkezi
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
Ahlatçı Yatırım Araştırma Analisti Dinçer Kurt
Nasıl Bir Ekonomi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil
Ekonomi Gazetesi İzmir Temsilcisi Yaşar Kuş
Ekonomi Gazetesi Yazarı Vahap Munyar