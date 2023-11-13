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Birkaç saniye farkla ölümden kurtuldu

İstanbul Maltepe'de sağanak ve rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, birkaç saniye önce önünden geçen bir kişinin arkasından otomobilin üzerine devrildi.

Haber Merkezi
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Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde rüzgar ve etkili olan yağış nedeniyle bir ağaç park devrildi. Bu sırada şemsiyesi ile ağacın önünden geçen bir kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde hasar oluşurken ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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