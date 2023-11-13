Birkaç saniye farkla ölümden kurtuldu

Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde rüzgar ve etkili olan yağış nedeniyle bir ağaç park devrildi. Bu sırada şemsiyesi ile ağacın önünden geçen bir kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde hasar oluşurken ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.