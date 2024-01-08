  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Birkaç saniyede yıkıldı: 5 katlı bina kepçenin üzerine çöktü

Birkaç saniyede yıkıldı: 5 katlı bina kepçenin üzerine çöktü

Mersin'de çürük raporu verildiği belirtilen bir bina yıkım esnasında kepçenin üzerine çöktü. Operatörün yaralandığı olay çevredekiler tarafından görüntüledi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir binanın, kepçenin tek dokunuşuyla 3 saniyede yerle bir olduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. 

Olay, Tarsus'a bağlı 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi Cereciler Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in (36) kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna dokunulurken, bina 3 saniye içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kalınca, operatörü ayağından hafif yaralandı.

Binanın çökme anı ve yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kepçenin çalıştığı anda binanın üzerine devrilme anları ile çevreyi saran toz bulutu yer aldı. O anları görüntüleyen bir vatandaşın 'kepçe gitti, evet kepçe gitti' diye tepki vermesi ise dikkat çekti.

Diğer Videolar
TOGG'un yeni sedan modelinin ilk görüntüsü
TOGG'un yeni sedan modelinin ilk görüntüsü
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy’de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ayla Algan’ın son videosu ortaya çıktı
Ayla Algan’ın son videosu ortaya çıktı
Hablemitoğlu suikastı sanığı Bozkır yakalandı
Hablemitoğlu suikastı sanığı Bozkır yakalandı
Erdoğan: Çok açık bir sabotaj girişimi var
Erdoğan: Çok açık bir sabotaj girişimi var
İzmir açıklarında dev hortum
İzmir açıklarında dev hortum
Akaryakıt istasyonunda alev topuna döndü!
Akaryakıt istasyonunda alev topuna döndü!
7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor
7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor