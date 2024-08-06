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Bodrum'da darp edilen aile hekiminin görüntüleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başındayken darp edilerek hastaneye kaldırıldığı olayda koridorda yaşanan kargaşa, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
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29 Temmuz'da Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda, İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen ve merkeze yüksek ateş şikayetiyle başvuran Engin S. (55) ile kardeşi Ö.A.S. (48), iddiaya göre tartıştıkları Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp etti.

Kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı, duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken gözaltına alınan Engin S. tutuklandı, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın durumunun daha iyiye gittiği, hastanede kısa yürüyüşler yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde görüntülerde doktorun muayenehanesinin kapısında bekleyen Engin S.'nin doktorla diyalog halinde olduğu, ardından kardeşi Ö.A.S.'nin konuşmaya dahil olduğu görülüyor. Engin S. ve kardeşi hışımla muayenehaneye giriyor. Gürültüyü duyan aile merkezi çalışanları da muayenehaneye girerek olaya müdahale ediyor, Engin S'yi muayenehaneden uzaklaştırıyor. O anlarda koridorda büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.

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