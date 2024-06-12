Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Haber Merkezi
AA
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Hacıhüseyinler köyünde çobanlık yapan Ali Bozay, dağlık alanda dağ keçilerini fark etti. Bozay, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Bozay, dağ keçileri ile ilk defa karşılaştığını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almak istediği dağ keçilerinin bir süre sonra hızla kaçıp uzaklaştıklarını belirtti.