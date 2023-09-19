İETT otobüsü devrildi
Başakşehir'de rampayı çıkamayan İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.