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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılanma anı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Expedition 70 astronot ve kozmonotların, Ax-3 ekibini istasyonda karşılama anı canlı yayınlandı.

Haber Merkezi
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.

Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ’de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.

UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.

 

Kenetlenme gerçekleşti: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaKenetlenme gerçekleşti: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaGündem

 

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