İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda karşılanma anı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Expedition 70 astronot ve kozmonotların, Ax-3 ekibini istasyonda karşılama anı canlı yayınlandı.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.
Axiom Space, aralarında Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin halihazırda UUİ’de bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.
Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla sonuçlandı.
UUİ'de bulunan, misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları , Ax-3 ekibini, istasyonda karşıladı.
Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.