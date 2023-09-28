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İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından birçok ilçede sağanak yağış etkili olurken yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle Çavuşbaşı'nda cadde, sular altında kaldı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kuvvetli yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de de su baskınlarına neden oldu.

Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.

 

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