Dolar/TL Yükseldi, BIST100 Negatife Döndü! Piyasa Neyi Fiyatlıyor?| Ekonomi Masası
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Dr. Barış Esen, Hakan Güldağ ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
KONUKLAR;
BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
CEMAL DEMİRTAŞ - ATA YATIRIM ARAŞTIRMA GMY
MARUF BUZCUGİL - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY – TCMB ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ