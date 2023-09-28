İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Su basma riski olan yerleri boşaltın
İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklendiği, sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. İstanbul Valisi Gül, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadesini kullandı. Kentte yağış nedeniyle bazı tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi.
Meteoroloji, İstanbul'da yarın sabah saatlerine kadar sürecek kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, "İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.
Bazı tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.