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  4. İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada

İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi.

Haber Merkezi
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Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi.

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