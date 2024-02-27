İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada
Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi.
Haber Merkezi
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Gaziosmanpaşa’dan taksiye binen 2 genç, taksimetrenin açılmaması üzerine şoförle tartıştı. Taksi sürücüsü tartışma sırasında gençlere, “Ben sizi aşağı indiriyorum. Otobanın ortasında inin” diyerek araçtan indirmek istedi.