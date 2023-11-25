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Kar tünelleri 4 metreyi buldu

Yüksekova'da yoğun kar yağışı sonrası temizlenen yolda kar tünelleri 4 metreye ulaştı.

Haber Merkezi
İHA
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Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka üs bölgesinin yolunda geçen hafta etkili yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyuna ulaştı.

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürürken, 3 günde 7 kilometrelik yol açabildi. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Açılan yollarda 4 metreyi aşan kar tünelleri oluşurken, kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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