Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerini açıkladı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la kameralar karşısına geçti ve seçimi kazanmaları durumunda iki isime verilecek görevleri açıkladı.
Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu "Yiğitlerim" başlıklı videoda, seçimi kazanması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a vereceği görevleri açıkladı.