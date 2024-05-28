Kocaeli'nde veli okul bastı: Önce öğrenciye sonra araya giren öğretmene saldırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu’nda görevli bir öğretmen, sabah saatlerinde sınıfta ders anlattığı sırada bir velinin saldırısına uğradı.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri arasında yaşanan kavga nedeni ile okulu basan bir veli, kavgaya karışan çocuklardan birini dövmek istedi. Sınıf öğretmenin olaya müdahale etmesi sonrası sonrası veli, telefonla bir kaç kişiyi daha okula çağırarak öğretmene saldırdı.

Sınıfı basan veli, öğretmenin üzerine yürüyerek çocukları gözü önünde öğretmeni darp etti. Olaya müdahale eden okul yönetimi ve diğer öğretmenler, saldırgan velileri olay yerinden uzaklaştırdı. O an cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Valilikten açıklama

Konu ile ilgili Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada zanlıların gözaltına alındığı belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “27.05 2024 günü iki öğrenci arasında meydana gelen kavga nedeniyle bu öğrencilerden birisinin velisi olan M.A. isimli şahsın bugün (28.05.2024) saat:09.00 sıralarında okula gelerek okul öğretmeni B.L. ile tartıştığı, arbede yaşandığı ve daha sonra okuldan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren M.A. ile birlikte S.A. ve İ.A. isimli şahıslar yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmektedir. Öğretmenimize ve milli eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddetin her türlüsüne karşı sıfır töleransla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.