Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Haber Merkezi
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar; Midas Araştırma Analisti Zülal Metin Hacıpaşaoğlu Ekonomi Gazetesi Yazarı Abdullah Tolu Ekonomi Gazetesi Temsilciler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi Ekonomi Gazetesi Yazarı Mete Belovacıklı