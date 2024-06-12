Rus savaş gemileri Havana limanına demirledi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada mürettebat, birkaç gün sürecek protokol etkinliklerine katılacak ve yerel cazibe merkezlerini keşfedecek. "Amiral Gorşkov" ve "Kazan", Havana yolculuğu öncesinde, 600 kilometreden fazla mesafedeki hedeflere karşı hassas füze simülasyonlarının kullanıldığı bir tatbikata katılmıştı.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

Öte yandan ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.