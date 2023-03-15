Şanlıurfa'da sele kapılan TIR metrelerce yüksekten aşağı düştü
Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonrasi oluşan sele karayolunda ilerlerken yakalanan bir TIR yoldan çıkarak metrelerce yüksekten aşağı düştü.
Haber Merkezi
İHA
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Şanlıurfa'da yaşanan yoğun yağış ve sel felaketinde bir TIR sele kapılarak devrildi.
Bölgedeki sel felaketinin korkunç görüntüleri kamerlara yansıdı.
Şanlıurfa'da bir TIR sele kapılarak yoldan çıktı ve metrelerce yüksekten yolun kenarına devrildi. TIR'ın devrilme görüntüleri saniye saniye kaydedildi.