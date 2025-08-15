Trump ve Putin'in Alaska'ya inişi sırasında gökyüzündeki jet sayısı dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'ya inişi sırasında pistte ve gökyüzündeki jetler dikkat çekti.
Ukrayna savaşının masaya yatırılacağı tarihi görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin havalimanında kameralara poz verdikten sonra aynı araçla ayrıldı.
7 yıl aradan sonra Trump ve Putin arasındaki tarihi görüşme başladı.