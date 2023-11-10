Türk Yıldızları'ndan Ata'ya Saygı Özel Gösterisi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıl dönümünde saygı ve minnetle anmak için hazırlanan “Ata’ya Saygı Özel Gösterisi” Türk Yıldızları eşliğinde Konyaaltı Sahili boyunca izlenebildi. Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika uçan Türk Yıldızları’nın gösterisi, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Polis ekipleri gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar 30-40 metre yükseklikteki falezlerden gösteriyi izledi. Türk Yıldızları’nın nefes kesen akrobasi hareketleri ve renkli dumanlarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarla destek veren vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar ise havanın sıcak olması nedeniyle gösteriyi şemsiye altında takip etti.

Öte yandan Türk Yıldızları yarın saat 13.00’da ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Konyaaltı Sahili’nde yine gösteri uçuşu yapacak.