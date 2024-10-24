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TUSAŞ’a Hain Saldırı, Enflasyon, Asgari Ücret Senaryoları... Yatırımcı Ne Yapmalı?

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Konuklar;

ŞEREF OĞUZ- EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
ZÜLAL METİN HACIPAŞAOĞLU- MIDAS ANALİSTİ

 

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