TUSAŞ’a Hain Saldırı, Enflasyon, Asgari Ücret Senaryoları... Yatırımcı Ne Yapmalı?
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
ŞEREF OĞUZ- EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
ZÜLAL METİN HACIPAŞAOĞLU- MIDAS ANALİSTİ