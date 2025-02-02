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71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı!

Öykü yazarları, 2024 yılında yayımlanmış ve daha önce ödül almamış olan eserleriyle yarışmaya katılabilecekler. Katılım için hikâye kitaplarının 28 Şubat tarihine kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne ulaştırılması gerekiyor.

Haber Merkezi
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71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı!
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Sait Faik Abasıyanık anısına Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 71. Sait Faik Hikâye Armağanı başvuruları başladı. Öykü yazarları, 2024 yılında yayımlanmış ve daha önce ödül almamış olan eserleriyle yarışmaya katılabilecekler. Katılım için 15 adet hikâye kitabının 28 Şubat tarihine kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne ulaştırılması gerekiyor. Bu yıl, Sait Faik Hikâye Armağanı'nın yanı sıra, Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına "Doğan Hızlan Özel Ödülü" de verilecek. Bu ödül, kısa listede yer alan yazarlardan birine takdim edilecek.

Ödül töreni

Ön jüri ve jüri değerlendirmelerinin ardından kazananlar Mayıs ayı içinde açıklanacak. Ödül töreni ve detaylı bilgiler daha sonra duyurulacak. Detaylı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın internet sitelerini ziyaret edilebilir.

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