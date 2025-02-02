Pera Müzesi'nde Schubert gecesi: Ludus Ensemble sahne alıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Pera Klasikleri" konser serisi kapsamında bu ay Ludus Ensemble'ı ağırlıyor. 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak konser, müzikseverlere Schubert'in unutulmaz eserlerinden oluşan özel bir seçki sunacak.

Banu Selin Aşan (keman), Eylül Umay Taş (keman), Filip Kowalski (viyola) ve Çağlayan Çetin'den (viyolonsel) oluşan Ludus Ensemble, 2013 yılından bu yana klasik müzik dünyasında önemli bir yer edindi. Topluluk, Latince "oyun" anlamına gelen "ludus" kelimesinden aldığı ilhamla, farklı coğrafyalardan ve dönemlerden bestecilerin eserlerine kendi özgün yorumlarını katıyor.

Konser, Pera Müzesi'nin Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan seçkilere yer veren "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin atmosferinde gerçekleşecek. Bu özel ortam, dinleyicilere hem görsel hem de işitsel bir ziyafet sunacak.

Biletler, 450 TL üzerinden Biletix'ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Pera Müzesi Dostları için yüzde 20 indirim imkânı da sunuluyor. Yerlerin sınırlı ve numarasız olduğu konserde, 7 yaş ve üzeri dinleyiciler ağırlanacak. 7-12 yaş arasındaki misafirlerin ise konsere bir yetişkin eşliğinde katılması gerekiyor. Konser, yaklaşık 1 saat sürecek ve herhangi bir ara olmayacak.