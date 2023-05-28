AIMA’da “Klarnet ve Piyano için MasterClass” başvurusunda son dört gün

Müzikolog ve piyanist Prof. Dr. Filiz Ali öncülüğünde 25 yıl önce kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AIMA’nın 2023 ustalık sınıfı eğitimlerinde klarnet ve piyano sınıfları için kayıtlar 1 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Klarnet ustalık sınıfı Prof. Ayşegül Kirmanoğlu yönetiminde 2-8 Ağustos tarihleri, piyano ustalık sınıfı Prof. Gökhan Aybulus yönetiminde 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 yazında ayrıca keman branşında Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın; flüt, branşında Ayla Uludere ve Ece Karşal ve viyolonsel branşında Peter Bruns ve Dilbağ Tokay yönetiminde ustalık sınıfı eğitimleri gerçekleştirilecek. AIMA’da bugüne kadar toplam bini aşkın genç sanatçıya 98 ustalık sınıfı ve 7 atölye eğitimi sunuldu.

Ustalık sınıfı eğitimleri geleneğini yerleştirmede önemli bir etkisi olan AIMA’daki yoğun çalışma programı ve bitirme konserleri gibi uygulamalar katılımcı gençleri müzikal ve akademik yönden olduğu kadar, kişisel ve sosyal yönlerden de geliştiriyor. Bugüne kadar eğitimlere katılan genç sanatçılar AIMA’nın desteğiyle dünya sahnelerine uzanan zorlu yolculuklarında daha sağlam adımlar attıklarını her fırsatta memnuniyetle ifade ediyorlar. Eğitimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiye ayvalikmusic.org adresindeki başvuru formu indirilerek ulaşılabilir.

Masterclass nedir?

Masterclass, alanındaki uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle kişilerin bilgi, beceri ve pratiklerinin geliştirilmesidir. Eğitimler sırasında eğitmenler öğrencileri yakından izleyerek detaylı geri bildirimler verir ve onların performanslarını gözden geçirerek sanatlarının inceliklerini öğrenmelerine ve mükemmellik hedefiyle motive şekilde çalışmalarına destek olur.