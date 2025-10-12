Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında Antalya’da sinemayı, vicdanı ve duyguyu “kalpten” kutlayacak. Konuyla ilgili Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin geleneksel basın toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı, Onur Ödülü sahipleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin’in katılımıyla yapıldı. Festivalin bu yılki teması “Kalpten” etrafında şekillenen bir sinema şöleni müjdelendi.

“Sinemanın özü duygu”

Büşra Özdemir, konuşmasına Başkan Muhittin Böcek’in festival ruhuna kattığı emeği hatırlatarak başladı. Festivalin, Türkiye sinemasının gelişiminde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özdemir, ödül miktarının bu yıl 9 milyon TL’ye çıkarıldığını açıkladı ve “bu yıl ‘Kalpten’ diyoruz, çünkü sinemanın özü duygudur” diyen Büşra Özdemir “yönetmenin kalbinden süzülüp perdeye yansıyan her duygu, izleyicinin kalbinde yankı bulur” diye devam etti.

Filistin halkına destek mesajı da veren Özdemir, “Gazze’ye yardım götürmek isteyen Sumud gönüllülerini kalpten selamlıyoruz” şeklinde konuştu,

“Festivaller, sinemanın kalbi”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ömer Vargı, sinemanın bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek “festivaller, bu büyük yapının can damarlarıdır. İnsanların başka türlü ulaşamayacağı filmlerle buluşmasını sağlar” dedi.

“Onur Ödülü”

Bu yıl Onur Ödülü alan Serap Aksoy, konuşmasında festivali “direnç ve vicdanın simgesi” olarak tanımlayarak “Filistin’deki soykırım, insanlığın en büyük utancıdır. Sinema, bu sessizliğe karşı bir çığlıktır” diye konuştu. Diğer Onur Ödülü sahibi Settar Tanrıöğen ise “Bu ödül, uzun bir yolculuğun kalpten gelen armağanı” dedi.

70 Türkiye prömiyeri

Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Altın Portakal’ın bu yıl 104 film ile izleyici karşısına çıkacağını, bunlardan 70’inin Türkiye’de ilk kez gösterileceğini duyurdu. Jüri üyeleri arasında Beren Saat, Engin Alkan, Sevin Okyay, Mircan Kaya, Aydın Sarıoğlu ve Zeynep Koloğlu’nun yer aldığı açıklandı.

“Öğrenciler için 10 TL”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, festivalin bu yıl da herkes için erişilebilir olacağını vurgulayarak şöyle dedi: “Antalya bir öğrenci kenti. Biletleri 10 ve 20 TL olarak belirledik; sinemaya herkesin kalpten katılmasını istiyoruz.”

“Bir manifesto”

ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin, “Kalpten” temasını festivalin ruhuna işleyen bir manifesto olarak niteleyerek “sinema sadece bir hikâye değil, izleyicide iz bırakan bir duygudur. Bu yıl o duygunun peşindeyiz” şeklinde konuştu.