Antalya’da meze bayramı

Akdeniz’in denizle kokteyl gibi karıştığı o açık mavi atmosferde, sofralar yine mezeyle şenleniyor… Uluslararası Meze Festivali, bu yıl Akra Antalya’nın bahçesinde yedinci kez kapılarını açıyor. 24–25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, yalnızca bir tadım etkinliği değil; kültürlerin buluştuğu, geleneklerin paylaşıldığı, sofraların hikâyelerle dolduğu bir lezzet şöleni olacak. Bu yıl 17 restoranın katılacağı festivalde, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen şefler, en sevilen mezelerini konukların beğenisine sunacak. Antalya’dan 7 Mehmet, Alaçatı’dan Asma Yaprağı, İstanbul’dan Lokanta Feriye ve Hodan, Bursa’dan Tola, Nevşehir’den Millocal, Bodrum’dan Kurul Bitez, Hatay’dan Güzelburç Antakya Restoran ve Akra Antalya’nın kendi mutfağı yerli lezzetleri temsil ederken; İspanya’dan Gandarias Jatetxea, Yunanistan’dan Ai Giorgis, Kıbrıs’tan Niazi’s, Rusya’dan Londri, Viyana’dan Umarfisch gibi mekânlar da sahneye çıkacak.

Her biri kendi coğrafyasının ruhunu taşıyan bu restoranlar, Akra Antalya’nın bahçesinde kurulan stantlarda, denizden esen rüzgârla birlikte nefis kokuların dans ettiği bir atmosfer yaratacak. Meze, bu festivalde bir başlangıç değil; kültürler arasında kurulan sıcak bir diyalog olacak.

Damak kadar zihni de doyuracak.

Nilhan Aras, “Van Denizi'nden Beyşehir Gölü'ne Tuzlanmış Balık Öyküleri”; Doç. Dr. Ahmet Uhri, “Fermantasyonun Kültür Tarihi”; Aylin Örnek, “Lakerda Atölyesi”; Doç. Dr. Elif Gözler Çamur, “Lykia Sofrasında Roma Tadında”; Ferhat Bora ve Çağdaş Arman Bulut, “Takipçi Sayısından Çok Fazlası” başlıklı konuşmalarıyla gastronomi meraklılarıyla buluşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Akra Antalya, mezenin yalnızca sofradaki bir eşlikçi değil, bir kültür taşıyıcısı olduğunu hatırlatacak. İki gün sürecek bu renkli festival, lezzet kadar dostluğu, paylaşmayı ve birlikte olmanın keyfini de sunacak.

Detaylı bilgi için: www.mezefestivali.com