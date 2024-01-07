Bülent Ortaçgil 13 Ocak’ta IF Performance Hall sahnesinde

Ülkemizin en özel müzisyenleri arasında yer alan Bülent Ortaçgil, 13 Ocak’ta Telvin ile birlikte İstanbul IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyenleriyle buluşacak. Yakın zamanda 50’nci sanat yılını kutlayan usta sanatçının yılların eskitemediği şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendireceği performansın biletleri satışa çıktı.

Efsane isim

1974 yılında “Benimle Oynar Mısın” adlı ilk albümü ile müzik hayatına giren Bülent Ortaçgil, 1980'lerin ortasında Fikret Kızılok ile beraber çalışarak o yıllarda yaptığı besteleri tekrar piyasaya sürdü.1980'lerin sonundan itibaren müzik hayatına tek başına devam eden Ortaçgil, albümlerinde ve sahne çalışmalarında Erkan Oğur, Gürol Ağırbaş, Akın Eldes, Cem Aksel ve Baki Duyarlar gibi önemli müzisyenlerle çalıştı ve kariyeri boyunca 7 solo albüm yayınlandı. Zuhal Olcay, Birsen Tezer, Teoman ve Leman Sam gibi vokalistlerle de düetler yaptı. 2000 yılında kendisi için birçok ünlü müzisyenin katılımı ile “Ortaçgil İçin Söylenmiş Ortaçgil Şarkıları” adlı bir saygı albümü yayınlandı.

Ortaçgil, şarkılarında bireyin kendisi ve etrafı ile içsel çatışmalarını anlatması, şarkı sözleri ve bestelerini her zaman kendi yapması ve müziğindeki folk, caz ve rock etkileşimleri ile Türk popüler müziğinde kendine has bir yer buldu.