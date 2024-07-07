Despina Vandi gençlerin eğitimine destek için 17 Temmuz’da sahne alacak

Gelenekselleşen yaz konserlerine bir yenisini daha ekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi, Despina Vandi’nin sahne büyük eğitime destek konseri için geri sayıma başladı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 17 Temmuz’da gerçekleşecek konserin açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu yapacağı gecenin sunuculuğunu ise Berna Laçin üstlenecek. Konserden elde edilecek gelir, gençlerin eğitimine destek amacıyla kullanılacak

TEV İzmir Şubesi Başkanı Gülnur Soybayraktar konuyla ilgili yaptğı açıklamada gelenekselleşen destek konserinin sanat ve eğitimi bir araya getirdiğinin altını çizerken, “Bugüne kadar birbirinden değerli birçok sanatçıyı konuk ettiğimiz sahnemizde bu yıl ünlü sanatçı Despina Vandi’yi ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatı ülke sınırlarını aşan kıymetli Yunan sanatçı Despina Vandi, en sevilen özgün parçalarını seslendirerek özel bir geceye imza atacak. Konserimiz değerli Berna Laçin’in sunumu ile hayata geçecek. Bu güzel etkinlikte birbirinden kıymetli bu iki ismi destekçilerimiz ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. İzmir’imizin yüce gönüllü insanlarıyla daha çok gencimizin hayatına dokunacağımıza, onların geleceğine ışık tutacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Binlerce öğrenciye destek

TEV İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi ise “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz konserlerimiz ile binlerce öğrencinin hayatlarına dokunduk. TEV İzmir Şubemiz ile bir gelenek haline getirdiğimiz ve bugüne kadar çok kıymetli sanatçıları ağırladığımız konserlerimize, bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gönüllülerimizden ve destekçilerimizden güç alarak hayata geçirdiğimiz bu konserler eğitimde fırsat eşitliği sağlama yolculuğumuzda yolumuzu aydınlatıyor” şeklinde konuştu.