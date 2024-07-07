“Hamiyet Müzikali” ve “Geçen Gün” ENKA Sanat’ta!

ENKA Açık Hava Tiyatrosu, 12 Temmuz Cuma akşamı, Türk tiyatrosunun önemli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Deniz Madanoğlu’nun yazdığı Hamiyet Müzikali’ne ev sahipliği yapıyor. Müzikal, 80’ler darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin, yani Hamiyet’in hikâyesine odaklanıyor. İzleyiciler, onun yaşadığı ve tanık olduğu ihanetler, aşağılanmalar ve hayal kırıklıkları nedeniyle gerçeklikle bağının kopmasına, herkesi ve her şeyini kaybetmesine rağmen, onu unutmayı reddeden bir çocuğun belleğinde ve Peyk şarkılarında sonsuza kadar yaşamaya devam edeceğine tanıklık ediyor.

Geçen Gün. Foto Credit Canberk Uluşan

19 Temmuz akşamı ise ENKA Açık Hava Tiyatrosu, Kerem Kurdoğlu’nun yazdığı ve Naz Erayda ile birlikte yönettikleri Geçen Gün’ü ağırlıyor. Ses, söz ve hareket parçalarından oluşan oyun, alıştığımız tanımlara sığmayan bir gösteri niteliği taşıyor. Esme Madra ile Ozan Çelik rol aldığı oyunda ikiliye sahnede, gündelik objelerden ürettikleri enstrümanları ve özgün performanslarıyla son yılların en dikkat çeken müzik gruplarından Tophane Noise Band ekibi Serkan Aka, Mihran Tomasyan, Selim Cizdan, Ufuk Fakıoğlu eşlik ediyor.