Salt Araştırma’dan Gregory Michael Kiez anısına…

Salt Galata’nın giriş katında yer alan Salt Araştırma ana mekânı, Global Ports Holding’in kurucularından, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiş olan Gregory Michael Kiez’in (1962-2012) anısına isimlendirildi. Mekân, Global Ports Holding ve Global Yatırım Holding'in Salt’a sağladığı destekle Temmuz 2024’ten itibaren on yıl süreyle Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu ismiyle kullanıcılara hizmet sunacak.

Salt Araştırma, görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konularına odaklı bir ihtisas kütüphanesi ile kapsamlı arşivleri ve çevrimiçi içerikleri bir araya getiriyor. Kurum bünyesinde dijitalleştirilmiş olan 2 milyonu aşkın arşiv belgesine archives.saltresearch.org aracılığıyla dünyanın her yerinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Salt Galata’nın giriş ve -1. katlarındaki Salt Araştırma mekânları ise 100 binin üzerinde kitap ve dergiden oluşan koleksiyonuyla yılda ortalama 50 bin kullanıcıyı ağırlıyor.

2011’den bu yana

Salt Galata’nın orta avlusunda 650 metrekarelik bir alana yayılan Salt Araştırma ana mekânı, 2011’de Salt’ın kurulmasıyla birlikte kullanıcılara hizmet vermeye başladı. ŞANALarc tarafından gerçekleştirilen tasarımı ile 2016’da The American Institute of Architects (AIA) Continental Europe Birimi ödülüne layık görülen Salt Araştırma’dan, açıldığı günden bu yana modern ve güncel sanat, mimarlık, tasarım, sosyal ve ekonomik tarih alanlarından öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra farklı disiplinlerde serbest çalışmalar yürüten kullanıcılar yararlandı. 2017’de artan kullanıcı sayısı ve büyüyen yayın koleksiyonu için gerekli alan ihtiyacı sebebiyle Salt Galata’nın -1. katında bulunan Ferit F. Şahenk Salonu açıldı.

Global Ports Holding ve Global Yatırım Holding'in Salt’a sağladığı destek, Salt Araştırma’daki kullanıcı hizmetleri ile mevcut yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesine, kütüphane ve arşiv alanındaki yeniliklerin uygulanmasına olanak verecek. Kurumun Türkiye, Doğu Akdeniz ile Doğu Avrupa’ya odaklanan kütüphane ve arşiv koleksiyonları geliştirilecek; dijitalleştirme çalışmaları ile çevrimiçi içerikler çeşitlendirilecek. Salt Araştırma Gregory Michael Kiez Salonu, öğrenme, tartışma ve üretmeye açık bir ortam sağlama misyonunu sürdürerek kullanıcılarına konuksever bir ortamda serbest çalışabilecekleri bir alan sunmaya devam edecek.