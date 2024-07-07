Farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserler sergileniyor

İleri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanımı konusunda bilinç oluşturmak, atıkların değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılabileceğini sanat ve tasarım aracılığıyla göstermek ve her türlü dönüşümün sürdürülebilir çevresel faydalarına dikkat çekmek üzere yola çıkan sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. destekleriyle hayata geçirdiği Upcycle İstanbul Art and Design Festival’in üçüncüsünü, bu yıl, 5-9 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane’de ziyaretçilerle buluşturmuştu.

Erkan Doğanay’ın sanat danışmanlığında hazırlanan sanat ve tasarım sergileri kapsamında İrfan Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan, Pınar Akkurt, Mahmut Celayir, Devabil Kara, Nergiz Yeşil, Mehmet Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem Pala’nın da aralarında bulunduğu 40 sanatçının kaynakları verimli kullanma, iklim krizi, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserleri de yer alıyordu.

Öğrenci eserleri

Önceki sene verdiği genç sanatçıları destekleme sözünü de unutmayan Upcycle İstanbul Platformu; İTÜ Mimarlık Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü’nden iklim krizini mesele edinmiş, atık ve buluntu malzemelerle çalışan, çevre dostu üniversite öğrencilerinin eserlerine de daha kapsamlı bir şekilde festivalde yer vermişti.

Katılımcıların beğenisini kazanan Upcycle İstanbul Sanat ve Tasarım Sergisi festivalin ardından Müze Gazhane P Galeri’de ziyaretçi ile buluşmaya devam ediyor. 28 Temmuz tarihine kadar ziyarete açık olacak sergiyi, Pazartesi günleri haricinde, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret etmek mümkün.