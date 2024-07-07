Terrazza Italia’nın Executive Chef’i Claudio Chinali ile “Chef’s Table”

Zorlu Center Köprü katında, Boğaz manzarası ile Eataly’nin içerisinde kültürlerarası bir mutfak deneyimi sunan Terazza Italia’da, Şef Claudio Chinali ile “Chef’s Table” etkinlik serisinin üçüncüsü 11 Temmuz Perşembe akşamı lezzet tutkunlarını bekliyor.

Misafirlerine keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefleyen Şef Claudio Chinali, yaz lezzetlerinden oluşan özel olarak hazırladığı menü ile İtalyan dokunuşunu, mevsimsel ürünlerin değerlerini ve şefin özel sunum tekniklerini yakından keşfetme imkânı sunuyor. Tamamen o geceye özel hazırlanan menü, katılımcılar için sürpriz lezzetler içeriyor.