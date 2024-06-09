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Geleneksel ile modern lezzetler Noir Suadiye’de buluşuyor

Bağdat Caddesi’ndeki mekân, farklı ve kaliteli kahvaltısı, el yapımı pastane ürünleriyle dikkat çekiyor. Kahvaltının öne çıkan ürünleri ise “anne eli değmiş gibi’ yorumlar alan hamur işleri.

Haber Merkezi
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Geleneksel ile modern lezzetler Noir Suadiye’de buluşuyor
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Bağdat Caddesi’ndeki Noir Suadiye, iki ayrı mekândan oluşuyor. Sol taraf bir brasserie, sağ taraf ise patisserie konseptinde. İşletmeciler Oğuz ve Miray Emeç çiftinin büyük bir özenle takip ettiği mekânın pastane kısmı, yerinden getirilen özel malzemeler ve farklı fermantasyon teknikleri kullanılarak yapılan ekmek çeşitleri, tereyağlı açmalar, mahlep ve dil peynirli poğaçaların da sunulduğu kahvaltısı ile dikkat çekiyor.

Modern lezzetlerin şeflerin dokunuşlarıyla özel yorumlar kazandığı kahvaltının öne çıkan ürünleri ise ‘anne eli değmiş gibi’ yorumları alan hamur işleri. Noir Suadiye’nin fine dining restoranı ise akşamları hizmet veriyor.

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