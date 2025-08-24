İş Sanat’a Üç Altın Stevie Ödülü

Stevie Ödülleri’ni kazananlar bu yıl dünya çapında 250’den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi. 78 ülkeden 4 bine yakın adayın çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada İş Sanat, “Etkinlik”, “Yayın” ve “Video Ödülleri” kategorilerinde ödülleri kucakladı.

İş Sanat’a Etkinlik/Konferans&Toplantı kategorisinde ödül getiren çalışma “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası konferans oldu. Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Krugman, Steve Wozniak, Malcolm Gladwell, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Ana Paula de Jesus Assis, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brett King, Prof. Dr. Philippe Aghion ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi etkili bilim insanları, akademisyenler ve iş insanları konuşmacı olarak yer aldı. İki gün süren konferansa bin 500 kişi katıldı.

Nadir fotoğraflar, belgeler, arşiv ve koleksiyon malzemeleri eşliğinde İş Bankası’nın bir asırlık tarihini anlatan Zekâ, Dikkat ve İffet-İş’in 100 Yılı kitabı, Yayın/Kurum Tarihi kategorisinde ödül kazandı. Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya tarafından kaleme alınan, İş Sanat Tarih Çalışmaları Ekibi’nin proje koordinatörlüğünde hazırlanan ve Emre Senan tarafından tasarlanan kitap, dört yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. İş Bankası’nın 100 yıllık tarihini 7 bölüm ve 440 sayfada okuyucuların dikkatine sunan çalışma İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı.

İş Sanat ve 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği “100 Yıllık Armağan” filmi de Video Ödülleri/Belgesel kategorisinde ödül aldı. İş Bankası’nın kuruluş yıllarından bugüne uzanan hatıralardan yola çıkarak hazırlanan filmi Ali Taner Baltacı yazdı ve yönetti. Tolga Çevik, Engin Alkan, Onur Buldu, Burcu Kara ve Güray Kip gibi isimlerin rol aldığı film, Banka’nın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos’ta izleyiciyle buluştu.