İstanbul Tahtakale’de bir Türk mutfağı lokantası Alâ Santral

Uzun yıllar bütün basın çalışanları gibi o zamanın medya merkezi olan Cağaloğlu’ndaydım. Cağaloğlu şimdikinin aksine bir yaşam merkeziydi. Bu nedenle öğle ve akşamlar için yemek yiyecek lezzetli mekânlar bulmakta pek zorluk çekmezdik. Neredeyse bütün sokaklarını karış karış bilirim bölgenin. Ne çok anı biriktirmişimdir… Medyanın Bâb-ı Âli’yi terk etmesinden sonra ne yazık ki ayda birkaç defa gidebiliyorum Sirkeci, Eminönü taraflarına… Sayıları çok az kalsa da isimleri bende saklı yemek yiyebileceğim küçük mekânlar hâlâ mevcut. Ancak, grupları ağırlayabilecek kapasitede olup da Türk yemekleri yapan lokantalar için bunu söyleyemeyiz.

Tarihi yarımadanın en işlek semtlerinden olan Tahtakale’yi de çok iyi bilirim. O yıllarda sık sık uğrar, elektronik dünyasındaki yenilikleri bugün kalmamış olan oradaki tezgâhlardan takip ederdim. Sonrasında çok az uğradığım bir yer oldu. Ancak, bugünlerde Tahtakale’ye gitmek için bir neden daha ortaya çıktı: yeni açılan Alâ Santral. İşinsanlarının konuklarına geleneksel lezzetlerimizi tattırabilecekleri, özel toplantılarını yapabilecekleri, turist gruplarının ağırlanabileceği bir restoran Alâ Santral.

Executive Chef Arif Aktürk

Danışman şef Arif Aktürk

Kayserili iş insanı Ali Bayat ve çocukları tarafından Executive Chef Arif Aktürk’ün danışmanlığında uzun bir hazırlık döneminin ardından misafirlerini ağırlamaya başlamış. Tahtakale’nin simge binalarından eski telefon santralinin hemen yanı başında. Zaten adını da santralden esinlenerek koymuşlar. Dört katlı bir binada hizmet veren restoran modern, şık ve ferah ortamıyla da dikkat çekiyor.

Bayat Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcisi olan ve halen işletme ile ilgilenen Ali İhsan Bey hedeflerinin geleneksel lezzetlere sahip çıkmak ve kaliteden asla taviz vermemek olduğunu söylüyor. Şef Arif Aktürk de menüyü bu bakış açısıyla hazırlamış, mutfakta hiçbir katkı maddesi kullanmıyor. Mümkün olan en yüksek oranda yerel tedarikçilerden aldıkları ürünlerle ve geniş bir menüyle hizmet veriyorlar.