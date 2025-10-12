Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor

Sanatın üretim süreçlerinde kadınların daha görünür olmasına katkı sağlamayı hedefleyen Odeabank, bu yıl da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Bu İşte Bir Kadın Var” temasına sponsor oluyor.

20 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kadın yazar, yönetmen, oyuncu ve sahne arkasında çalışan sanatçıların emeğiyle şekillenen yapımlarla dikkat çekiyor.

Beş yıldır sürdürülen bu iş birliği, tiyatroda kadınların sesinin, sözünün ve yaratıcılığının daha geniş bir kitleye ulaşmasını amaçlıyor. Odeabank’ın sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü “Bu İşte Bir Kadın Var” desteği, yalnızca bir sponsorluk değil; kadın emeğini sanatın her alanında güçlendirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor.

Oyunlar

Bovary: İspanyol yönetmen Carme Portaceli’nin sahneye koyduğu, KVS Sanat Yönetmeni Michael De Cock’un metinsel kurgusunu üstlendiği Bovary, Gustave Flaubert’in klasik romanını çağdaş bir feminist yorumla yeniden canlandırıyor. Oyun, kadının toplumdaki yerini ve özgürlük arayışını cesur bir biçimde tartışmaya açıyor.

Aşağıdaki Pencere: Yazar Alis Çalışkan ve yönetmen İlyas Özçakır’ın imzasını taşıyan Aşağıdaki Pencere, bir yazar ile yarattığı kadın karakter arasında geçen gerilimi sahneye taşıyor. Gerçekle kurgu, erkek bakışıyla kadın kimliği arasındaki çizgileri sorgulayan oyun, izleyiciyi kendi penceresinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Festivalin tüm programına tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabiliyor.