  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor
Takip Et

Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor

Odeabank, sanatta kadın emeği ve yaratıcılığını desteklemeyi 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nde “Bu İşte Bir Kadın Var” temasıyla sürdürüyor. Bu kapsamda “Bovary” ve “Aşağıdaki Pencere” oyunları, kadın üretiminin gücünü tiyatro sahnesine taşıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor
Takip Et

Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor - Resim : 1

Sanatın üretim süreçlerinde kadınların daha görünür olmasına katkı sağlamayı hedefleyen Odeabank, bu yıl da İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nin “Bu İşte Bir Kadın Var” temasına sponsor oluyor.
20 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kadın yazar, yönetmen, oyuncu ve sahne arkasında çalışan sanatçıların emeğiyle şekillenen yapımlarla dikkat çekiyor.

Beş yıldır sürdürülen bu iş birliği, tiyatroda kadınların sesinin, sözünün ve yaratıcılığının daha geniş bir kitleye ulaşmasını amaçlıyor. Odeabank’ın sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü “Bu İşte Bir Kadın Var” desteği, yalnızca bir sponsorluk değil; kadın emeğini sanatın her alanında güçlendirmeyi hedefleyen uzun soluklu bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor.

Kadınların sahnedeki sesini beşinci yılında da yükseltiyor - Resim : 2

Oyunlar

Bovary: İspanyol yönetmen Carme Portaceli’nin sahneye koyduğu, KVS Sanat Yönetmeni Michael De Cock’un metinsel kurgusunu üstlendiği Bovary, Gustave Flaubert’in klasik romanını çağdaş bir feminist yorumla yeniden canlandırıyor. Oyun, kadının toplumdaki yerini ve özgürlük arayışını cesur bir biçimde tartışmaya açıyor.

Aşağıdaki Pencere: Yazar Alis Çalışkan ve yönetmen İlyas Özçakır’ın imzasını taşıyan Aşağıdaki Pencere, bir yazar ile yarattığı kadın karakter arasında geçen gerilimi sahneye taşıyor. Gerçekle kurgu, erkek bakışıyla kadın kimliği arasındaki çizgileri sorgulayan oyun, izleyiciyi kendi penceresinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Festivalin tüm programına tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabiliyor.

“Pedro Costa Hakkında Her Şey”“Pedro Costa Hakkında Her Şey”Yaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
“Kesişme Noktası”nda gelecek konuşuldu
“Kesişme Noktası”nda gelecek konuşuldu
Pera Müzesi’nin 20. yılına sinemayla kutlama
Pera Müzesi’nin 20. yılına sinemayla kutlama
“Pedro Costa Hakkında Her Şey”
“Pedro Costa Hakkında Her Şey”
Klasik gitarın sınırlarını zorlayan dörtlü
Klasik gitarın sınırlarını zorlayan dörtlü
Fikirlerin, tatların ve geleceğin kesişme noktası
Fikirlerin, tatların ve geleceğin kesişme noktası